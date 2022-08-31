7 معلومات عن إنتاج البترول والغاز بحقول بتروشروق وبتروبل.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول الاستمرار في الالتزام بتنفيذ إجراءات وخطط السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة انطلاقاً مما تحققه الشركة في هذا الاطار بمواقع عملها وخاصة حقل ظهر وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،حيث اكد على أهمية التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث عن فرص جديدة في الطبقات الأكثر عمقاً للكشف عن احتمالات جديدة واعدة واستخدام تكنولوجيات جديدة للوصول الى تلك الفرص ،وفيما يلى اهم نتائج الاعمال بتروشروق وبترول بلاعيم " بتروبل " عن العام المالى 2021/2022كالتالى..

1- حقل غاز ظهر حقق خلال العام المالى 2021/2022 رقماً قياسياً منذ بدء الإنتاج عام 2017/2018 حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً علاوة على نحو 5 الاف برميل متكثفات يومياً .

2-حجم الاستثمارات خلال العام بلغ 741 مليون دولار .

3-يصل بذلك اجمالى حجم الاستثمارات في حقل ظهر منذ بدء العمل الى اكثر من 12 مليار دولار .

4- نتائج أعمال شركة بتروبل الإنتاج اليومى بلغ اكثر من مليار قدم مكعب غاز و نحو 65 الف برميل زيت خام و 11 الف برميل متكثفات.

5-بلغ إجمالى الاستثمارات لحقول بتروبل 714 مليون دولار .

6- تم خلال العام وضع 13 بئراً على الإنتاج بحقول سيناء بمعدلات إنتاج أولية حوالى 7300 برميل يومياً بالرغم من التناقص الطبيعى للمخزون من الحقول القديمة التى تنتج منذ أكثر من 70 عاماً، وأنه تم تكثيف أعمال الصيانة للآبار للحفاظ على الإنتاج .

7- أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مثل بلطيم جنوب غرب وجنوب غرب بشروش.

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