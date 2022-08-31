6 معلومات عن أول مصنع جديد من مشروع تطوير الغزل والنسيج بـ23 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

قارب مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج على التشغيل الفعلى ، وذلك مطلع العام المقبل من خلال مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، حيث تفقد مؤخرا الدكتور مهندس محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة الواردة للمصنع مؤخرًا بعدد 60 حاوية ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .. تعرف على التفاصيل في 6 معلومات

1 – وصلت أول شحنة ماكينات غزل من سويسرا متخصصة في غزل الكومباكت بمصنع "غزل 4".

2 – سبق وتعاقدت الشركة القابضة على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، بقيمة نحو 540 مليون يورو.

3 - يتوالى وصول ماكينات مصنع "غزل 4" خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

4 - سيتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023.

5 - من المقرر أن يضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE .

6 – تصل الطاقة الاجمالية لنحو 5 آلاف طن سنويا.