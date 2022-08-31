وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يوقف مروحيات شينوك 47 بسبب خطر اندلاع حرائق في المحرك

كتب أحمد عرفة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الجيش الأمريكي يوقف مروحيات شينوك 47 بسبب خطر اندلاع حرائق في المحرك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدرج "مركز الإبداع السيبراني" التابع للجيش الأمريكي، الهجوم الروسي على أوكرانيا ضمن دروسه ومناهجه التي يتعلمها الطلبة العسكريون الدارسون فيه، مركزاً بصفة خاصة على العبر المستفادة في مجالات الطيف الكهرومغناطيسي.

وقال قائد المركز، الجنرال بول سانتون، في لقاء مائدة مستديرة مع الصحفيين، عقده على هامش مؤتمر "تك نت أوغوستا" المنعقد حاليا فى ديترويت بالولايات المتحدة ، إن الدارسين استفادوا كثيراً من متابعة مجريات النزاع الجاري حالياً في أوكرانيا ودروسه وعبره ولاسيما في مجالات فنون الحرب الإلكترونية، ومراقبة الانبعاثات، وأنماط أثر الجنود على أرض المعركة وكيف تبدو من خلال تتبع الطيف الكهرومغناطيسي.