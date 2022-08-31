اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زاباروجيا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:32 م
وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زاباروجيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل فريق تفتيش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، في طريقه إلى المحطة النووية.

 

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تساعد زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا النووية في وقف ما تمارسه كييف من ابتزاز نووي واستفزازات تهدد بوقوع كارثة نووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "نعول على أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية في قطع الطريق أمام سلطات كييف في سعيها لإحداث كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أعلن في وقت سابق أن فريقا من مفتشي الوكالة توجه إلى محطة زابوروجيا النووية عبر كييف.

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أوكرانيا

محطة زابورجيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة