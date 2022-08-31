وزير الكهرباء يلتقى رئيس اتحاد الشركات اليونانية لبحث سبل التعاون

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Demitres Copelouzos رئيس اتحاد شركات Copelouzos اليونانية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المصرى واتحاد شركات Copelouzos وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد الدكتور شاكر فى بيان له اليوم الأربعاء، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر واليونان، مرحباً بالتعاون مع اتحاد شركات Copelouzos لما لها من خبرات كبيرة في مختلف مشروعات الكهرباء. وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائى.

وأكد الدكتور شاكر، أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب التى واجهت قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية حيث تم اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائى، موضحًا أن الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأضاف أن انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ حتى الآن أكثر من 7000 ميجاوات، مشيراً إلى أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها فى القريب العاجل لتضيف قدرات هائلة من الطاقة النظيفة.

كما أكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، واشارِ إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، وجار إتمام مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشاد Demitres Copelouzos رئيس اتحاد شركات Copelouzos اليونانية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأعرب عن رغبته في الاستثمار في مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى مشيداً بالخبرات والنجاحات التى حققتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية فى كافة القطاعات بصفة عامة وفى قطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

كما أعرب عن رغبته فى تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء واضح من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،

وأبدى رغبته فى التعاون أيضاً فى مشروعات الربط الكهربائى وذلك فى إطار التصدى للتحديات التى تواجه أوروبا فى مجال الطاقة

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع اتحاد شركات Copelouzos اليونانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس ، مؤكداً ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

كما أكد Demitres Copelouzos على أهمية تبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى نوفمبر القادم ، مؤكداً أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية ، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر،

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.