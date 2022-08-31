وزير العدل الكويتي: نحافظ على حقوق الانسان وتعزيز متطلبات الجميع على أرضنا

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قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي، أن الكويت سباقة في المحافظة على حقوق الإنسان وتعزيز متطلبات جميع الفئات التي تعيش على أرضها الطيبة.



ووصف الجلاوي، في تصريح اليوم الأربعاء، عقب استقبال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين ربيعان، والوفد المرافق له، اللقاء مع ممثل المفوضية "هام جدا" مشيرا إلى إن الجهود التي تبذلها دولة الكويت في تعزيز حقوق الإنسان تعد ترجمة لحرص القيادة العليا على العمل الإنساني بجميع مجالاته.