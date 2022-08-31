اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:06 ص
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وزير التنمية المحلية يشهد اليوم توقيع اتفاقية البلد المضيف لقمة المدن الأفريقية 2025

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:00 ص
وزير التنمية المحلية يشهد اليوم توقيع اتفاقية البلد المضيف لقمة المدن الأفريقية 2025 اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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يشهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، فعاليات اللجنة الفنية لوزراء التنمية المحلية الأفارقة، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء، و عدد من الوزراء والمحافظين .
 
وتتضمن الفعاليات توقيع اتفاقيـة البلـد المضيف لقمـة المدن الأفريقيـة 2025 بمدينة القاهرة، وعقد مؤتمر صحفى لوزير التنمية المحلية، وانتخاب أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى، وتقديم تقرير اجتماع الخبراء، ثم إصدار البيان الختامى للرئيس القادم للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى رقم 8.
 
ومن المقرر أيضًا عقد 3 جلسات نقاشية عن المنظور المحلى الأفريقى للعمل المناخى متجه إلى COP27، والأمن الغذائى وسلاسل القيمة الغذائية "مناقشة بقيادة برنامج الأغذية العالمى"، ومبادرة"حياة كريمة" كنموذج للتحول الريفى الأفريقى ، ثم يصدر البيان الختامى للمؤتمر متضمنا التوصيات الختامية للمؤتمر.
 
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى تصريحات له، أن استضافة مصر للمرة الثانية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة للاتحاد الافريقى، يعكس دور مصر الرائد فى القارة الأفريقية ويوضح حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات مع أشقاء مصر فى أفريقيا، والاسهام الفعال فى تحقيق التنمية التنمية المستدامة فى القارة، وتوحيد وجهات النظر الافريقية حول القضايا المحلية والاقليمية والعالمية، وتوفير منصة مشتركة للوزراء الأفارقة فى مجالات اللامركزية والتنمية الحضرية والخدمات العامة لتحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة الأفريقية.
 
وانطلقت في القاهرة الإثنين الماضى أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، وذلك بحضور وفود 55 دولة أفريقية وممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والأغذية العالمى، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتعقد الدورة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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