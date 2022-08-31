وزير التنمية المحلية: مصر ستعمل على تمثيل أفريقيا بصورة مشرفة فى قمة المناخ

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مصر تعمل حالياً على أن تمثل أفريقيا خير تمثيل وبصورة مشرفه فى قمة المناخ cop27 القادمة بمدينة شرم الشيخ وأن يصل صوت أفريقيا وموقفها الموحد بقوة خلال تلك الاجتماعات باعتبارها المنطقة الأكثر تأثراً بقضية تغير المناخ برغم مساهمتها الضعيفة فى تفجر هذا التحدى العالمى الهام.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية فى الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الأفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية بالقاهرة بحضور السفير بانكولى أدياو، مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة ونوابهم وكبار المسئولين.

وتقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالشكر للوزراء ورؤساء وفود الدول الافريقية على المشاركة الفعالة والايجابية فى اعمال الدورة الرابعة للجنة الثامنة بالاتحاد الأفريقي، مؤكدا تطلع الجميع لتحقيق الأهداف المأمولة والعمل جاهدين لمعاونة المكتب التنفيذى للجنة فى تنفيذ مقررات وقرارات اللجنة خلال فترة ولاية المكتب التنفيذى الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للدورة العادية الرابعة للاتحاد الأفريقى والتى عقدت فى الفترة من 29 وحتى 31 أغسطس.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تقديره لهيئة المكتب التنفيذى التى أنهت ولايتها بعد عامين من العمل والجهد الدؤوب لتحقيق أهداف اللجنة والاتحاد الافريقى والتى كان لها الأثر الطيب فى مسيرة العمل الأفريقى المشترك ومتمنياً ان تستكمل هيئة المكتب الجديدة ما تم صياغته من استراتيجيات وسياسيات حازت على ثقتكم ودعمكم خلال المرحلة الماضية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن نقطة انطلاق المرحلة المقبلة هى إعلان القاهرة الذى قام الجميع بإقراره اليوم فى ختام هذه الاجتماعات الفعالة والمثمرة التى عقدت على مدار يومين على مستوى الخبراء والمتخصصين وعقدت اعمالها اليوم على المستوى الوزارى برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار آمنة إلى رغبته فى أن ما أقرته اللجنة اليوم فى إعلان القاهرة يتم ترجمته إلى خارطة طريق يعمل الجميع على تنفيذها وفقا لإطار زمنى محدد بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء والشركاء الرئيسيين ومفوضية الاتحاد الافريقى مع العمل على تعبئة كافة الموارد المتاحة من اجلها بهدف مواجهة التحديات الأساسية التى تواجه قارتنا الافريقية وعلى رأسها تغير المناخ والذى تستضيف مصر قمته رقم 27 فى نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن مصر تعمل حالياً على أن تمثل افريقيا خير تمثيل فى القمة وان يصل صوت أفريقيا وموقفها الموحد بقوة خلال الاجتماعات باعتبارها المنطقة الأكثر تأثراً بقضية تغير المناخ برغم مساهمتها الضعيفة فى تفجر هذا التحدى العالمى الهام.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك أيضاً العديد من التحديات الهامة التى تناولها اعلان القارة ومن بينها التحول الحضرى المستدام، وقيم ومبادئ التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية المستدامة، والمجلس الأعلى للسلطات المحلية، ويوم الموئل والمدن الأفريقى فى عام 2023 وغيرها من الموضوعات الهامة والحيوية التى سنعمل على إيجاد حلول لها ودفع مسيرة العمل المشترك فى القارة الافريقية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال فترة تولى رئاسة المكتب التنفيذي.

ولفت آمنة إلى أن ماتضمنه إعلان القاهرة من التقدير وإعلاء شأن مبادرة مصر الرائدة "حياة كريمة" وملائمتها للتطبيق فى كافة أرجاء القارة وتبنيها كواحدة من اهم مبادرات التنمية الريفية، موضحا ان توافق أعضاء اللجنة على دور السلطات والحكومات المحلية فى مواجهة ظاهرة تغير المناخ متجهين فى الاشهر القادمة نحو قمة المناخ لتعبير عن فهمكم المعمق بان كل التحديات تواجة على المستوى المحلي.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الإعلان تضمن الترحيب باستضافة مصر للمؤتمر الأفريقى الأول للمخلفات الصلبة، ودعوة مصر لحضور مؤتمر حول اللامركزية وتجاربها ونماذج نجاحها فى تنفيذها وتحقيق أهدافها فى التنمية المستدامة.