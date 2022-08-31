وزير التموين: صرف الدعم الاستثنائى للأسر ممن ليس لديها بطاقات على كارت ميزة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد فى الوقت الحالى إصدار لبطاقات تموينية جديدة، أو إضافة المواليد فى الوقت الحالي، لافتا إلى أن الأسر المستحقة للدعم الاستثنائى حوالى 9 ملايين أسرة، من بينهم 8 ملايين لديهم بطاقات تموينية، والباقى لديه كارت ميزة الخاص بمعاش التضامن الاجتماعى، وسيتم صرف الزيادة لهم بناء على حملهم لكارت ميزة، ولكن لا يوجد إصدار بطاقات تموين حاليا.

جاء ذلك عَلى هامش المؤتمر الصحفى لوزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلى الغرف التجارية، ومسئولى الجهات المعنية.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إبلاغ أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم بناءا عَلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح بتنفذ حزمه من قررات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال رسالة نصيه عَلى بون صرف الخبز تفيدهم بقيمة الدعم المخصص لهم والذى سيتم صرفة فى صورة حزمه من السلع التموينية اعتبارا من الغد ولمدة 6 أشهر.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.