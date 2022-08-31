وزيرة البيئة: مصر لديها تجربة رائدة فى مواجهة ارتفاع منسوب البحر بالحلول الطبيعية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ ، على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء ، وأنه سيتم وضع المياه علي أجندة العمل المناخي، خلال فعاليات إسبوع القاهرة للمياه بمؤتمر المناخ، وأن مصر لديها تجربة رائدة فى توفير الحلول من خلال الطبيعة فى عدد من المحافظات التي تعاني من إرتفاع منسوب سطح البحر

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أهمية الترابط بين الماء والغذاء ، باعتبار أن المياه تمثل عنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، في قطاعات المياه والزراعة والغذاء على أولويات ملف التغيرات المناخية ، وسيتم عرض هذه التجارب الناجحة التى تم تنفيذها على أرض الواقع ، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه ، كما سيتم التركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ، فيما يخص موضوعات المياه ، مؤكدة إلى أن مصر قدمت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ ، وأول حزمة من المشروعات التى تركز على الطاقة والغذاء والمياه ، حيث تم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واستخدامها فى الزراعة.

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائى ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ، تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ، وطرح بعض المبادرات الدولية الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.