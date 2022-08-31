اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الرعاية الصحية: نجاح اعتماد 35 مركز ووحدة طب أسرة ببورسعيد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:19 م
هيئة الرعاية الصحية: نجاح اعتماد 35 مركز ووحدة طب أسرة ببورسعيد الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أسماء مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظة بورسعيد، الحاصلة على درجة الاعتماد القومى GAHAR2021 المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.
 
وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم اعتماد جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لها ببورسعيد، بنسبة 100%، وشملت تلك المنشآت 35 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.
 
وأوضحت، أنه شملت منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة 23 وحدة طب أسرة، وهم، (الصفوة، الكويت، أم خلف، حوض بدران، سهل الطينة، عمر بن الخطاب، شمال الحرية، المناخ1، المناخ2، بورفؤاد ثانِ، عثمان بن عفان، العرب2، فاطمة الزهراء، الصيدلانية سمر عبدالرحمن، وحدة الـ 5000، منطقة جنوب البترول، الإسراء، الميسرة، الكاب، العاشر من رمضان، بحرالبقر الجديدة، الـ 44، الجرابعة) ببورسعيد.
 
وأضافت، أنه شملت المنشآت المعتمدة 12 مركز طب أسرة، وهم، (بحرالبقر القديمة، الحى الإماراتي، شرق النوادي، القابوطي، على بن أبى طالب، العرب، العلاج الطبيعي، الجوهرة، محمد مشالي، تعاونيات الزهور، مصطفى كامل، بلال بن رباح) ببورسعيد.
 
ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى اكتمال اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، بنسبة 100%، متابعًا أن محافظة بورسعيد هى أول محافظات التأمين الصحى الشامل تكتمل اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية بها، ووصولًا لهذا الإنجاز.
 
وتابع: أن الرعاية الصحية الأولية هى العمود الفقرى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تغطى 80% من احتياجات الفرد لخدمات الرعاية الصحية، بما تشمله من خدمات الفحص الطبى الشامل، المتابعة الطبية الدورية لحالات الأمراض المزمنة والأورام، التثقيف والتوعية الصحية السليمة، التطعيمات، كما أنها بوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تسجيل واعتماد المنشآت الصحية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية شريطة أساسية للانضمام لمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضمن تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية بتلك المنشآت للمنتفعين ومطابِقة لأحدث المعايير العالمية للسلامة والأمان والجودة. 
 
 

الرعاية الصحية

بورسعيد

التأمين الصحى الشامل

الصحة



الموضوعات المتعلقة

مشروعات حياة كريمة بقرى ديرمواس وملوى بالمنيا.. بدء أعمال الخرسانة المسلحة لأساسات المركز الطبي وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل بقرية نزلة البدرمان .. ومشروعات المجمعات الزراعية تزين ملوى.. صور

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 08:30 م

وزير الصحة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:45 م

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مستشفى للتأمين الصحى الشامل بقرية دلاص بناصر

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:00 ص

حياة كريمة لكل المصريين.. الحكومة لـ"النواب": تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة.. و10.9 مليار للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع بالتأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:00 ص

"غير مستجيب للعلاج الدوائي".. التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة مسن ببورسعيد

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة