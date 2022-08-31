هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب جنوب السعودية

وكالات

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية صباح الأربعاء هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، وقعت بمنطقة الباحة، جنوب المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، لصحيفة "عكاظ" المحلية أن الهزة وقعت عند الساعة 9:34 صباحا.

وأضاف أن فريقا متخصصا أنطلق عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة وجمع البيانات لمعرفة أسباب حدوث هذه الهزة، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة، مشيرا إلى أن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار.

وبحسب "عكاظ"، فقد تلقى الدفاع المدني في منطقة الباحة 30 بلاغاً؛ عبّر فيها مواطنون عن استشعارهم للهزة الأرضية، دون تسجيل أي أضرار.

وأكد مصدر في الأرصاد وقوع الهزة، وعدها الثانية خلال عشرة أعوام، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار، فيما نبهت بعض مدارس المنطقة أولياء الأمور إلى أن وضع المدارس والطلاب والطالبات مستقر، كون الهزة مرت بسلام.