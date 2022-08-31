اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:25 م
أكرم القصاص
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نيجيريا تطلق خطة خمسية جديدة لتعزيز قطاع الزراعة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:00 م
نيجيريا تطلق خطة خمسية جديدة لتعزيز قطاع الزراعة نيجيريا
أ ش أ

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أعلنت الحكومة النيجيرية عن تدشين خطة خمسية جديدة لتعزيز تكامل التكنولوجيا والابتكار في القطاع الزراعي تحت مسمى "السياسة الوطنية للتكنولوجيا الزراعية والابتكار" للفترة 2022-2027.


وقال وزير الزراعة والتنمية الريفية في نيجيريا، محمود أبو بكر، إن هذه المبادرة من المنتظر أن تعزز تبني صغار المزارعين للتقنيات الحديثة من أجل تحسين مستوى الإنتاج الزراعي وتلبية الطلب في السوق المحلي وبالتالي تقليل الواردات على المدى الطويل.


وأضاف الوزير النيجيري، بحسب ما ذكرت صحف محلية، إلى أن هذه الخطة الجديدة الطموحة ستركز على 10 محاور رئيسة من بينها: تنشيط خدمات الإرشاد الزراعي، والميكنة الزراعية، وإنشاء صندوق للتنمية الزراعية، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية.


جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية في نيجيريا بنسبة 41% لتتجاوز 4.6 مليار دولار في عام 2021، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا.


وأوضح المكتب أن المنتجات الزراعية الرئيسة التي استوردتها نيجيريا العام الماضي هي: القمح والأرز ومنتجات الدواجن والأسماك.


نيجيريا

الخطة الخمسية فى نيجيريا

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