ننتحل صفة خدمة عملاء.. اعترافات المتهمين بسرقة أرصدة المواطنين بالبنوك

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

اعترف أفراد عصابة منظمة بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء البنوك - على خلاف الحقيقة - وتمكنهم من إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو عن طريق شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.. وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم، متخذين من نطاق محافظة المنيا مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء البنوك - على خلاف الحقيقة - وتمكنهم من إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو عن طريق شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.. وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم، متخذين من نطاق محافظة المنيا مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (3 هواتف محمولة من حصيلة نشاطهم الإجرامى حيث يلجأ المتهمين لشراء هواتف محمولة جديدة من مواقع التسوق الإلكترونى بأموال المجنى عليهم على أن يتم بيعها عقب ذلك والاستيلاء على قيمتها - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى – 8هواتف محمولة - 4 شرائح هاتف محمول "مستخدمة فى ارتكاب جرائمهم عليها عدد من الرسائل النصية تحوى العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا" - عدد من المحافظ المالية المستخدمة فى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم - عدد من مواقع التسوق الإلكترونية المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات الشراء عليها) كما أضافت التحريات بأنهم وراء ارتكاب عدد (7) وقائع أخرى وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.