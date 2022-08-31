نشوب حريق هائل فى سيارة نقل بمدينة السلام بالسويس

فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية في السويس من السيطره علي حريق هائل شب في سيارة نقل بمنطقة السلام بالسويس قبل امتداده إلى العمارات السكنية والمحال التجارية.



كان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقي إشارة من شرطة النجده تفيد اشتعال النيران في سيارة نقل متوقفة بمدينة السلام بحي فيصل.



علي الفور تم الدفع بثلاث سيارات اطفاء تابعة للحماية المدنية والسيطرة علي الحريق، وطلب مدير أمن السويس من البحث الجنائي بيان أسباب الحادث وإبلاغ النيابة العامة .



كانت محافظة السويس قد شهدت صباح اليوم حادث تصادم مروع بين اتوبيس سياحي وسيارة نقل محملة بالاسفلت بطريق الجلالة - السخنة أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 30اخرون .



وتابع الدكتور أحمد نوح مدير مستشفي السويس العام تسكين الحالات المصابة جراء الحادث وتنوعت الإصابات مابين جروح وكسور وسحاجات و٣ من المصابين من الحالات الحرجة .







جانب من الحريق



