اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نشوب حريق هائل فى سيارة نقل بمدينة السلام بالسويس

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:26 ص
نشوب حريق هائل فى سيارة نقل بمدينة السلام بالسويس جانب من الحريق
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية في السويس من السيطره علي حريق هائل شب في سيارة نقل بمنطقة السلام بالسويس قبل امتداده إلى العمارات السكنية والمحال التجارية.

كان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقي إشارة من شرطة النجده تفيد اشتعال النيران في سيارة نقل متوقفة بمدينة السلام بحي فيصل.

علي الفور تم الدفع بثلاث سيارات اطفاء تابعة للحماية المدنية والسيطرة علي الحريق، وطلب مدير أمن السويس من البحث الجنائي بيان أسباب الحادث وإبلاغ النيابة العامة .

كانت محافظة السويس قد شهدت صباح اليوم حادث تصادم مروع بين اتوبيس سياحي وسيارة نقل محملة بالاسفلت بطريق الجلالة - السخنة أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 30اخرون .

وتابع الدكتور أحمد نوح مدير مستشفي السويس العام تسكين الحالات المصابة جراء الحادث وتنوعت الإصابات مابين جروح وكسور وسحاجات و٣ من المصابين من الحالات الحرجة .

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق


 


السويس

اخبار المحافظات

حريق

حادث مروري

حادث السويس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة