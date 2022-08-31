ندوة توعوية بالسلامة والصحة المهنية بمصنع أسيوط للأسمدة والصناعات الكيميائية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمحافظة، قالت المديرية فى تقريرها أنها نظمت ندوة تثقيفية للعاملين بمصنع أسيوط للأسمدة والصناعات الكيميائية فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى تهدف إلى توعية العاملين بالمنشآت الصناعية بالمخاطر التى تقع أثناء العمل وكيفية مواجهتها، وفى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة ومديرية الصحة والسكان بأسيوط.

وقال حازم حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط أن الندوة استفاد منها 40 عاملا بالمصنع، وتم مناقشة موضوعات مثل: الأمراض المهنية، المخاطر البيولوجية فى بيئة العمل، ونشر الوعى الصحى فى مجال مكافحة مرض الإيدز.