ميدفيديف يندد باحتمال حظر الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات دخول للروس

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ندد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، باحتمال حظر الاتحاد الأوربي إصدار تأشيرات للمواطنين الروس، مشيرا إلى أن هذا سيُظهر الوجه الحقيقي للأوروبيين.

وقال ميدفيديف على قناته في تطبيق "تليجرام" : "لقد سئمنا من ثرثرة الزعماء الأوروبيين المليئة برهاب الروس حول تأشيرات شينجن لمواطنينا فليسرعوا بحظر التأشيرات ليتأكد الجميع من طريقة تعامل أوروبا مع المواطنين الروس"، قائلاً إن "الأوروبيين يظهرون مجددًا وجههم الحقيقي".

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد وصف في وقت سابق من اليوم، قرار حظر إصدار تأشيرات "شينجن" للمواطنين الروس بأنه "خطير للغاية"، مؤكدًا أن تبني مثل هذا القرار موجه مباشرة ضد الروس.

ويعتزم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم مقترح لتعليق العمل باتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا خلال اجتماعهم المقرر عقده اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء في العاصمة التشيكية براج.

يُذكر أن ليتوانيا طالبت بإلغاء تأشيرات "شنجن" السياحية الصادرة للمواطنين الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما قررت إستونيا أنه لن يتم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد بهذه التأشيرات، كما قيدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول للروس لفترة غير محددة، وأعلنت بولندا تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول.