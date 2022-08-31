موسكو: نأمل أن تساعد زيارة بعثة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا فى وقف ممارسات كييف

أ.ش.أ

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تساعد زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا النووية في وقف ما تمارسه كييف من ابتزاز نووي واستفزازات تهدد بوقوع كارثة نووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "نعول على أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية في قطع الطريق أمام سلطات كييف في سعيها لإحداث كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أعلن في وقت سابق أن فريقا من مفتشي الوكالة توجه إلى محطة زابوروجيا النووية عبر كييف.

وأوضح جروسي أن فريق الوكالة سيمضي بعض الأيام في المحطة وسيعد تقريرا بعد إنهاء المهمة، معربا عن أمله في إنشاء بعثة دائمة لمراقبة أكبر المحطات النووية في أوروبا. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوروجيا النووية لتوليد الكهرباء.