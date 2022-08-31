مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم حفلا لفرقة "فرانكو كايرو" للغناء والتراث ببيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة "فرانكو كايرو"، اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، في تمام الساعة السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.
يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية.
جدير بالذكر أن فرقة "فرانكو كايرو" أنشئت عام 2010، بقيادة المايسترو ياسر أنور، بهدف تقديم الأغاني المصرية القديمة والحفاظ على التراث الفني المصري، وتعتمد الفرقة على تقديم الفن الهادف باعتباره اللغة التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد، وقد شاركت الفرقة في العديد من الحفلات وبرامج الإذاعة والتليفزيون.
يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث، والحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.
مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم حفلا لفرقة "فرانكو كايرو" للغناء والتراث ببيت السنارىالأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 ص
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تنظم مكتبة الإسكندرية حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة "فرانكو كايرو"، اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، في تمام الساعة السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.
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