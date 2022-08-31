مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما 60 طربة حشيش في طهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين بدائرة مركز طهطا وبحوزتهما 60 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطلين بدائرة مركز طهطا بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة طهطا وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج

وقد كشفت التحريات الأولية قيام أيمن . ف . أ عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا والمدعو أحمد . م . ع بجلب كمية من مخدر الحشيش ماركة بسكوته وأنهما يقوما بعرض المواد المخدرة على ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونا

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز طهطا أسفرت عن ضبط المتحرى عنهما في كمين اعد لهما وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 6 كيلو جرام و2 سلاح أبيض، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى وسيارة حيث جاءت عملية الضبط في كمين أعد لهما بدائرة المركز

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والتقطيع للمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائمهما تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.