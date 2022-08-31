مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة لخلافات على ملكية شارع مع جيرانهما بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقي شخص حتفه وأصيب شقيقه باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف داخلى بالبطن والحوض والصدر، واشتباه كسور متعددة بالجسم، وذلك علي خلفية مشاجرة نشبت مع جيرانهم بسبب الخلاف علي ملكية شارع جانبي وكذلك علي أولوية المرور من الشارع، بعزبة هلال التابعة لقرية أبو رية بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بعزبة هلال التابعة لقرية أبو رية بدائرة مركز الرياض، نتج عنها مقتل شخص وإصابة شقيقه بإصابات خطرة، ليجري نقل جثمان المتوفي، إلي مشرحة مستشفي كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وكذلك نقل المصاب إلي المستشفى.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين نشوب مشاجرة بين " ش . ع . ع . س" 35 عاما، حاصل علي دبلوم تجارة ، متوفي، حيث تم إيداع الجثمان بمشرحة كفر الشيخ العام، وشقيقه، "محمد" 40 عاما، وتبين من تقرير مستشفى كفر الشيخ العام، إصابته باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف داخلي بالبطن والحوض والصدر، واشتباه كسور متعددة بالجسم، حيث جري حجزه بمستشفى كفر الشيخ العام، مع الطرف الثاني كل من" أ . م . ه . ي"، 54 عاما، فلاح، ونجله "محمد" 29 عام، دبلوم تجارة، ونجل شقيقته، ح . ج . ش . ح 24 عاما، عامل ، وجميعهم مقيمين بعزبة هلال التابعة لقرية أبو رية، بدائرة مركز الرياض.