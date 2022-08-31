مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بمحور الضبعة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

لقى عامل مصرعه وأصيب 7 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج قبل الكارتة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.

وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 7 منهم على الأقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.