اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بمحور الضبعة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:13 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بمحور الضبعة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى عامل مصرعه وأصيب 7 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج قبل الكارتة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.
 
وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 7 منهم على الأقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى  الشيخ زايد لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

حادث مروري

اخبار عاجلة

محور الضبعة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة