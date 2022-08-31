مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارتين فى العياط

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الإقليمى بنطاق العياط وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق الإقليمى بنطاق العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ التخصصى لتلاقيهم العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.