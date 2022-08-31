مسجل خطر يكشف كواليس سقوطه بأسلحة ومواد مخدرة فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة فى الدقى، أنه لجأ لاستئجار شقة بالدقى وتحويلها إلى مخزن للأسلحة والمواد المخدرة، بعد أن تم ملاحقته من جانب أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية محل إقامته.

أضاف أن الأسلحة والمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار بها، حيث يتواصل مع عملائه هاتفيا، ويستخدم سيارة ملاكى فى نقل المضبوطات لتوصيلها لزبائنه كما أرشد عن مصدر الحصول على الأسلحة والمواد المخدرة، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة المختصة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وسبق إتهامه فـى 8 قضايا منها "مخدرات - سلاح - إطلاق أعيرة نارية - سرقة – ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فـى عدد 6 قضايا منها "إطلاق أعيرة نارية - سلاح نارى - سرقة – ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "إطلاق أعيرة نارية، مخدرات") بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف المذكور بمحل إختبائه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة "هيروين – حشيش – إستروكس" – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وسيارة ملاكى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة لاستخدامها لترويج المواد المخدرة على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.