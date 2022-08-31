مستشار الأمن القومي العراقي يدعو إلى تحقيق حيادى فى أحداث المنطقة الخضراء

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وجه مستشار الأمن القومي العراقي ، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، بأن يكون التحقيق بأحداث المنطقة الخضراء "حياديا".



وذكر بيان أصدرته مكتب مستشار الأمن القومي أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الخضراء، التي تشكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني".



وتتولى اللجنة - وفقا للبيان - مسؤولية تقصي الحقائق عن الأحداث التي جرت داخل المنطقة الخضراء، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية .



ووجه الأعرجي، بأن يكون التحقيق بشكل حيادي، مؤكدا أن الذين استشهدوا وأصيبوا هم جميعا أبناؤنا، ولا نميل في تقصي الحقائق إلا للعراق.



وشهد يوم الاثنين الماضي اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ثم اندلعت بعدها اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.



ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة.