اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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مركز "جاماليا" يختبر لقاحا أنفيا ضد كورونا يعتمد على جزيئات شبيهة بالفيروس

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:28 م
مركز "جاماليا" يختبر لقاحا أنفيا ضد كورونا يعتمد على جزيئات شبيهة بالفيروس لقاح انفى جديد للوقاية من كورونا
كتبت أمل علام

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تلقى مركز "جاماليا" الروسى للوبائيات موافقة من وزارة الصحة الروسية بإجراء التجارب السريرية للقاح الأنفى ضد فيروس كورونا، والذى تم إعداده على أساس الجسيمات الشبيهة بفيروس (VLP)، وستجرى تجربة اللقاح بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك وفقا لما ذكره موقع لايف.

وجاء فى تقرير نشرته وزارة الصحة أن الغرض من التجربة السريرية هو تقييم تحمل اللقاح وأمانه وقابلية اللقاح القائم على الجزيئات الشبيهة بالفيروس، لإنتاج وتعزيز المناعة للوقاية من كورونا عند تعاطيه داخل الأنف من قبل المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، ويعطى اللقاح على شكل رذاذا عن طريق الأنف بجرعتين 80 ميكروجرام أو 120 ميكروجرام.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت فى وقت سابق بأن مركز "جاماليا" الروسى للبيولوجيا المجهرية والوبائيات قد قام بإنتاج نسخة جديدة من لقاح "سبوتنيك V " ضد متحوّرى "دلتا" و"أوميكرون"، ما سيسمح بإحراز نتاج أفضل فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

 


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