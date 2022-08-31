مدير أمن سوهاج ينتقل مكان حريق نشب بمول تجاري في عمارة سكنية تحت الإنشاء

سوهاج محمود مقبول

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وحاكمدار المديرية إلى مدينة المنشاه جنوب المحافظة من أجل متابعة الحريق الذى نشب فى مبنى تحت الإنشاء يستغل كمول تجارى، حيث نشب الحريق، بعدد 7 محلات تجارة عقب حدوث ماس كهربائى من المحلات بالمنطقة.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بنشوب حريق بناحية الشارع الجديد، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة عليه واخماده.

هذا وقد أشارت التحريات الأولية نشب بعمارة تحت الإنشاء تستغل كعيادات ومعامل تحاليل ومحلات تجارية بمنطقة الشارع الجديد بدائرة مركز المنشاه تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده إلى الكتلة السكنية المجاورة، وأنحصرت التلفيات الأولية في نشوب الحريق بعدد 7 محلات تجارية متنوعة ولا تجد خسائر بالأرواح ولاإصابات بين فرقالإطفاء أو المواطنين.

تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى من تكيف إحدى شركات المحمول بالمكان جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.