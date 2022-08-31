اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محطة الصرف الصحى بأرض اللواء تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:48 م
محطة الصرف الصحى بأرض اللواء تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة محطة صرف صحى أرض اللواء
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة رفع وشبكة صرف صحي أرض اللواء على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، وذلك بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لاعتماد الشهادة في أقسام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.
 
وأشار "بدوي" إلى أن محطة رفع صرف صحي أرض اللواء تعمل بطاقة تصميمية 26 ألف م3/يوم، وتبلغ مساحتها 950 م2، وتخدم مناطق بأرض اللواء وفيصل.
 
وأكد رئيس مياه الجيزة، أهمية تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

مياه الجيزة

مياه الشرب

الصرف الصحى

الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة