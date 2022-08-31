اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء قرى مركز بيلا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:03 م
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء قرى مركز بيلا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 3005 لسنة 2022، بإجراء حركة تنقلات بين نواب رئيس مركز ومدينة، ورؤساء القرى في مركز بيلا.

وتضمنت الحركة تكليف كل من أيمن أحمد فوزي غالي نائب رئيس المركز لشئون القرى نائبًا أول لرئيس المركز لشئون قرى مركز بيلا، وعلي محمد أمين محمد نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى نائبًا ثانيا، لرئيس المركز لشئون النظافة والتجميل.

وتكليف كل من ساهر بركات السيد علي، رئيس الوحدة المحلية بالجرايدة، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحوة، ومحمد عبدالستار سعد حسن، رئيس الوحدة المحلية لقرية حاذق، رئيسًا للوحدة المحلية بقرية الجرايدة، وكمال أبو المجد مصطفى مصطفى رئيس الوحدة المحلية بقرية العجمي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشطوط.

وأحمد فاروق يوسف المنطاوي رئيس الوحدة المحلية بقرية كوم الطويل رئيسًا للوحدة المحلية بقرية حاذق، وإبراهيم عبد الحكيم إبراهيم السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية الشطوط رئيسًا للوحدة المحلية بقرية الناصرية.

ومحمد يوسف السيد عوض مفتش بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا رئيسًا للوحدة المحلية بقرية الكوم الطويل، وتكليف جيهان إبراهيم يوسف الباز، رئيس الوحدة المحلية بقرية الناصرية رئيسًا للوحدة المحلية بقرية كفر العجمي.

 

 

 
 
 

كفر الشيخ

حركة محليات

بيلا

الكوم الطويل

قرية الشطوط

قرية الناصرية

كفر العجمي



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: إزالة 244 حالة تعد ضمن الموجة 20 على مساحة 49 فدان و6 قيراط

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:38 ص

ضبط 1956 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:01 ص

محافظ كفر الشيخ: تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 ص

محافظ كفر الشيخ يستعرض خطة إنشاء محاور جديدة خلال مجلس الجامعة.. صور

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:49 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة الطرق وإقامة سور على ترعة الشكرية.. صور

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:22 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة