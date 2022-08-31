محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء قرى مركز بيلا

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 3005 لسنة 2022، بإجراء حركة تنقلات بين نواب رئيس مركز ومدينة، ورؤساء القرى في مركز بيلا.

وتضمنت الحركة تكليف كل من أيمن أحمد فوزي غالي نائب رئيس المركز لشئون القرى نائبًا أول لرئيس المركز لشئون قرى مركز بيلا، وعلي محمد أمين محمد نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى نائبًا ثانيا، لرئيس المركز لشئون النظافة والتجميل.

وتكليف كل من ساهر بركات السيد علي، رئيس الوحدة المحلية بالجرايدة، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحوة، ومحمد عبدالستار سعد حسن، رئيس الوحدة المحلية لقرية حاذق، رئيسًا للوحدة المحلية بقرية الجرايدة، وكمال أبو المجد مصطفى مصطفى رئيس الوحدة المحلية بقرية العجمي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشطوط.

وأحمد فاروق يوسف المنطاوي رئيس الوحدة المحلية بقرية كوم الطويل رئيسًا للوحدة المحلية بقرية حاذق، وإبراهيم عبد الحكيم إبراهيم السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية الشطوط رئيسًا للوحدة المحلية بقرية الناصرية.

ومحمد يوسف السيد عوض مفتش بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا رئيسًا للوحدة المحلية بقرية الكوم الطويل، وتكليف جيهان إبراهيم يوسف الباز، رئيس الوحدة المحلية بقرية الناصرية رئيسًا للوحدة المحلية بقرية كفر العجمي.