محافظ كفر الشيخ: تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كفر الشيخ محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 190 ألف رأس ماشية، كما تم تنفيذ 220 ندوة إرشادية بقرى مراكز المحافظة،موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

وأضاف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، مازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، ونستهدف تحصين 212 ألف رأس ماشية، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.