محافظ قنا وكيلا لفتاتين في عقد قرانهما بإحدى دور أيتام في نجع حمادي

قنا - صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عقد قران وزفاف فتاتين من دار الرحمة بإحدى قاعات الافراح بمدينة نجع حمادي، كوكيل عنهما، جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والنائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، وزينب رضوان، مديرة الدار، والدكتور بدوى المعاون مدير عام الإدارة الصحية بنجع حمادي، وماجد طوبيا عضو مجلس النواب السابق، والشيخ محمد سليمان ممثل عن مديرية الاوقاف بقنا، وعدد من فتيات دار الرحمة بنجع حمادي، وعدد من طلاب مؤسسة احمد جبرة لتربية البنين بقنا.

هنأ محافظ قنا، العروستين بعقد القران والزفاف السعيد، متمنيا لهما زواجا مباركا وحياة سعيدة، موصيا أزواجهما بأن يعاملهن بالحسنى، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تقديم يد المساعدة ومستلزمات تجهيز الفتيات الأيتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، تأكيدا منه على حرصه الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار.

وأضاف الداودى، أنه التقى فى وقت سابق بالشابين المتقدمين للزواج من " فاديه " و "منى " للاطمئنان على حسن أخلاقهما ومدى جديتهما وقدرتهما على الحفاظ على الفتاتين وتوفير حياة كريمة لهن، حيث شهد على مراسم خطبة العروسين بمكتبه فى شهر يونيو الماضي، لافتا أنه يشعر بالسعادة عندما يكون وكيلا لفتاة يتيمة، ولن يتوان عن الذهاب إلى أي مركز أو قرية في المحافظة ليكون وكيلا عن الفتيات اليتيمات في عقد قرانهم، لأن هؤلاء الأيتام لم يختاروا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، وعلينا أن نكون بجوارهن في كل المناسبات.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بناء على توجيهات محافظ قنا، قامت المديرية بتوفير فرص عمل مستديمة لفتيات دار الرحمة بنجع حمادى، وذلك من خلال الأنشطة المقامة بالجمعية، لضمان وجود مصدر دخل ثابت للفتيات لمواجه متطلبات الحياة، بالاضافة إلى تقديم يد المساعد في سداد كافة الاحتياجات الأساسية ومستلزمات تجهيز الفتيات من دور الرعاية ، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية الوعى الإسلامي المسند لها الدار، وذلك لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم وتحقيق حياة أسرية كريمة لهن.

يذكر أن " فاديه " و " منى " هما خامس وسادس فتاه من فتيات دار الرحمة يتم زواجها خلال ال.10 أشهر الماضية ، وكان محافظ قنا وكيلا عن الفتيات، " ايمان " التى تزوجت فى شهر أكتوبر الماضي، و " رحمة " التى تزوجت فى شهر يناير الماضى، و " فاطمة " و " سناء " اللتان تزوجتا فى مايو الماضى وفاديه ومنى اللتان تزوجن اليوم.