محافظ بنى سويف يلتقى أعضاء وحدة مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعضاء لجنة الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" من وزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر "معاون المحافظ" منسق عام المبادرة ببني سويف، حيث ضمت اللجنة الوزارية: الدكتور عمر عثمان نائب مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة، والدكتورة شيماء سليمان مسئول الاعتبارات البيئية والاجتماعية، والدكتورة رباب يحيى مسئول التنمية الاقتصادية بالوحدة المركزية لحياة كريمة ومسؤول عن المحافظة، والمهندس أحمد عمر، والمهندس محمد فريد مسئولي المتابعة بالوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة، وذلك فى حضور حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى، ومن وحدة حياة كريمة بالمحافظة علاء سعيد، وأحمد إبراهيم، ونيرة نبيل، ورانيا سمير.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ، الإجراءات والخطوات المبدئية اللازمة للتحضير لتنفيذ حزمة من مشروعات المبادرة في جميع القطاعات الخدمية بمركز الواسطى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتى سيتم البدء فيها قريباً، بجانب استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى والجارى تنفيذها بقرى مركزى ببا وناصر، والتى تشمل 66 قرية بالمركزى.

كما تم مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بتقديم الدعم الفنى المتعلق باستمارات بيانات المشروعات المزمع تنفيذها، والتى تشمل استيفاء بعض البيانات والمعلومات عن الوضع الحالى لأماكن ومناطق المشروعات المقررة من حيث توافر المنشآت والخدمات الرئيسية والأساسية، وبيان دور المشروع فى الخطة التنموية للمحافظة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبعض التفاصيل المرتبطة بالمشروع من النواحي الجغرافية والطبيعة الديموغرافية، وما يمتاز به الموقع المقرر إقامة المشروع بها من حيث قربه من ثروات أو موارد طبيعية، وتحديد مدى مساهمة المشروع في تلبية الطلب على الخدمات العامة بموقع المشروع حتى 2030.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة الرئاسية، لاسيما وأنها تشمل كافة مناحى حياة المواطن وكل الخدمات التى يتعامل معها بشكل أساسى، من تحسين خدمات البنية الأساسية من تعليم وصحة و مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والاتصالات، النظافة والبيئة، وغيرها ، مشيراُ إلى تكليفاته لمسؤولى الوحدات المحلية والقروية والقطاعات المعنيين بإعداد خطة عمل شاملة المشروعات المطلوبة ومتطلبات ومراحل التنفيذ والجدول،بالتزامن مع عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع الأهالى داخل تلك القرى،حتى يتسنى الوقوف على أهم وأبرز المطالب والإحتياجات لسرعة تنفيذها طبقاً للأولويات.