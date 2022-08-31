محافظ الشرقية يعلن حل مشكلة ضعف المياه بمنطقة بساتين الإسماعيلية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن حل مشكلة انقطاع مياه الشرب بمنطقة بساتين الإسماعيلية التي يُعاني منها مستثمرو المنطقة وتوفير مصدر مياه دائم لهم، وذلك بعد أن قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل محضر انضمامي مع هيئة المجتمعات العمرانية ( جهاز مدينة العبور) لاستلام الآبار الارتوازية والتي كانت مصدر لتغذية المنطقة بالمياه لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتشغيلها بكامل طاقتها للقضاء على ضعف وصول المياه للمنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمقدم محمود وحش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين وممثلين عن شرطة المرافق والحماية المدنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ووجه المحافظ الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على مجهوداتهم في سرعة الاستجابة لشكوى المستثمرين ووضع حلول عاجلة قابلة للتطبيق والبدء في التنفيذ بما يضمن توفير مصدر دائم للمياه بالمنطقة لضخ المزيد من الإستثمارات للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب قائلاً: إننا جميعا نعمل للصالح العام ونسعى جاهدين لحل كافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون.

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بمحطة معالجة العصلوجي بمركز الزقازيق ومحطة مياه البكارشة بمركز الحسينية لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وكوب مياه نظيف للمواطنين علي أرض المحافظة.

كما كلف المحافظ رئيس هيئة السكة الحديد بالشرقية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ورئاسة مركز الزقازيق بالبدء فوراً في أعمال تطوير ورفع كفاءة سور السكة الحديد بمنطقة العصلوجي لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل مدينة الزقازيق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما أكد محافظ الشرقية، خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بالمداخل والشوارع الرئيسية وإزالة العبارات والإعلانات من على جدران المنشآت وأسوار السكة الحديد إستعداداً لإحتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام، مشدداً على استمرار أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بالمنشآت الخدمية والشوارع بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية لمتابعة أعمال الصيانة العاجلة بالمدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدارس لخلق بيئة تعليمية مناسبة أمام الطلاب، متمنياً لهم التفوق والنجاح وعاما دراسياً سعيد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار في شن الحملات المفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية غير المرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها مع إزالة الإعلانات الخاصة بهم من علي الجدران حفاظاً على الشكل الجمالي وتطبيق القانون علي المخالفين.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية على المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بخصوص كتاب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء محطة رفع صرف صحي سندنهور ببلبيس.

كما استعرضت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن صدور القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 بخصوص تنظيم التداول والتعامل علي الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد 2022 وكذلك الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي موسم 2022 , حيث تمت الإشارة إلى ضرورة إلتزام المزارع بتوريد طن واحد أرز شعير كحد أدني عن كل فدان مزروع خلال موسم التوريد لهذا العام لدعم إستراتيجية وزارة التموين في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية وكذلك تأمين إحتياجات بطاقات التموين من هذه السلع الهامة.

وأضافت وكيلة وزارة التموين إلى أنه تم تحديد سعر الطن الأرز الرفيع بواقع 6500 جنيه و6750 جنيه للأرز العريض بجانب صرف حافز 100 جنيه للمزارع على أن تصرف مستحقات الموردين فور الإستلام وفي حالة الإمتناع عن التوريد يُعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات كما يُعد عدم التوريد مخالفة تموينية يتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن مشيرة إلى أن مراكز التجميع ولجان إستلام الأرز جاهزة لتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات الموضوعة من قبل الوزارة.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري مديرتي التموين والزراعة بحصر المساحات المنزرعة أرزاً على الطبيعة للوقوف على إنتاجية الفدان والمستهدف توريده هذا العام ... مشيداً بمجهودات مديرية التموين في الإشراف على عملية توريد القمح لهذا العام وحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية مؤكداً أنه لم تحدث أي مشاكل خلال فترة توريد القمح بعد أن تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إستلام الأقماح المحلية بالشون والصوامع المخصصة لها.