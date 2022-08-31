محافظ الدقهلية يعطي إشارة البدء في هدم سجن المنصورة وإنشاء منطقة خدمات متكاملة

فريق المحافظات

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بمعاينة أرض سجن المنصورة، وذلك بعد إخلاءة ونقلة إلي خارج المدينة.

ووجه "مختار" بتدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير عواصم المحافظات، علي أرض السجن بمدينة المنصورة علي مساحة 18 الف متر مربع جاء ذلك بحضور اللواء عماد السعيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف العام علي المشروع، والنقيب احمد الشرقاوي المشرف علي أعمال التنفيذ، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بالمحافظة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة .

وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتطوير عواصم المحافظات، من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين، وتطوير المناطق الغير مخططة، بالتوزاي مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة، في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.

ووجه " مختار " بالبدء في هدم وإزالة السجن، وإخلاء الموقع وأخذ الجسات الخاصة بالتربة، وسرعة الانتهاء من التصميمات، والمقترحات اللازمة، للبدء في أعمال البناء.

وصرح " المحافظ " أنه سيتم إنشاء منطقة خدمات متكاملة، من مولات، وأماكن ترفيهية لأبناء مدينة المنصورة بالإضافة إلي عمارات سكنية وجراجات، لخدمة رواد المناطق الخدمية والسكنية بمدينة المنصورة، وعدم حدوث تكدس مروري بشارع الجيش وعبدالسلام عارف.

وأكد " مختار " علي أن مدينة المنصوره مدينه عريقه بتاريخها وأبنائها، وتستحق الكثير والكثير، منها خرج الأعلام في شتي المجالات وبها مراكز طبية عالمية، بفضلها أصبحت المنصوره عاصمة مصر الطبية .

وثمن " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضارية، والهيئة الهندسيه للقوات المسلحة في تنفيذ مشروع عواصم المحافظات بالدقهلية، مشروع أرض حي شرق المنصوره، ومشروع مساكن الجلاء، والبدء في تنفيذ مشروع ارض السجن بشارع الجيش .

الجدير بالذكر ان المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن مشروع عواصم المحافظات، بمدينة المنصوره تشمل مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق، حيث يتم انشاء 11 برج سكني، بعدد وحدات سكنيه 520 وحده ، و مشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء، حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 717 وحده سكنية ، بالإضافة تنفيذ مشروع اسكان علي أرض سجن المنصوره، لتوفير وحدات سكنيه للمواطنين لحاجه المحافظه الملحة لوحدات سكنيه .