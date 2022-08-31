محافظ أسوان يكلف نائبه بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان بالمتابعة الميدانية لأعمال وخطة الرصف ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى الجارى تنفيذها داخل نطاق مركز ومدينة إدفو، من أجل الوقوف ميدانياً على معدلات الإنجاز للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة سواء المدرجة داخل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو بقطاعات العمل العام.

رافق نائب محافظ أسوان فى جولته، إبراهيم سليمان رئيس المدينة، والمهندس محمد فتحى مدير عام الطرق ، بجانب مسئولى الجهات المعنية والشركات المنفذة.

وأثناء قيامه بتفقد الأعمال الجارية نقل أحمد شعبان تعليمات محافظ أسوان للقائمين على تنفيذ المشروعات المختلفة بسرعة الإنتهاء من هذه الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد أعمال الرصف بطريق وادى الصعايدة الجارى تنفيذه بطول 20 كم حيث تم الإنتهاء من مسافة 10 كم ، وجارى إستكمال المسافة المتبقية مما سيساهم فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بقرى مشروع وادى الصعايدة.

وعقب ذلك توجه نائب محافظ أسوان إلى قرية الغنيمية حيث تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف قطاعات العمل العام بإعتمادات تصل إلى 20 مليون جنيه لتخدم أهالى القرية والمناطق المجاورة لها.

واختتم أحمد شعبان جولته بتفقد أعمال الرصف بمدينة إدفو التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 3 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه ، وجارى العمل فيه بواسطة مديرية الطرق بأسوان ويضم شوارع 23 يوليو، والمعبد والبنوك ومجلس المدينة والكوبرى وكورنيش النيل.



جانب من الأعمال