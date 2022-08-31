محافظة البحر الأحمر: أول نوفمبر آخر ميعاد تلقى طلبات أراض الفضاء

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء محمد البندارى، السكرتير العام للمحافظة، احتماعا مع المستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر، والمشكلة بموجب قرار محافظ البحر الأحمر رقم 615 لسنة 2020 بمدن الغردقة والقصير ورأس غارب وسفاجا ومرسي علم والشلاتين للبت في الطلبات المقدمة من المواطنين، التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية للتوصل لقرار نهائى حول الوضع القانونى لها ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة .

استعرضت اللجنة العليا اليوم طلبات المواطنين الذين قاموا بالسير في الإجراءات القانونية وتوريد المبالغ المستحقة عليهم خلال الفترة السابقة في ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا بجلسة 2 أغسطس الجارى، بشأن الأراضي الفضاء التي لم يتم البناء عليها بجميع مدن المحافظة.

وأكدت اللجنة على أنه لا يوجد مد للمهلة الممنوحة وأن 1 نوفمبر 2022 هو آخر ميعاد لتلقى الطلبات من أصحاب الأراضى الفضاء بجميع مدن المحافظة، والتى مضى على استخراج العقد أكثر من ثلاث سنوات دون تنفيذ الغرض من التعاقد، ولن يسمح بتلقى أى طلبات بعد هذا التاريخ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حال عدم التقديم.

ومنحت اللجنة العليا فى بداية شهر أغسطس 2022، مهلة اخيرة غير قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر تنتهى أول نوفمبر ، على أن يتم تلقى الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للمتقدمين فى أسرع وقت ، باختيار افضل الحلول للتيسير على المواطنين لتنفيذها بشكل قانونى .

كما ناقشت اللجنة عدد من طلبات التنازلات وطلبات تسجيل العقود واستكمال إجراءات التعاقد أيضا طلبات تغيير الغرض من التخصيص وطلبات إضافة والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق ، بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة ، علي أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل .

حضر الاجتماع اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة واللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، واللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير وعدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشئون القانونية بالمحافظة.