متهمون أمام مباحث القاهرة: "كونا تشكيلا لسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر"

كتب: عبد الرحمن سيد

اعترف متهمون أمام رجال المباحث بالقاهرة، بتكوينهم لتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بمدينة بدر ، باستخدام أسلوب لتسلق وكسر النوافذ للعقارات السكنية وسرقة جميع محتوياتها، وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم لـ 8 جرائم سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - المسروقات المستولى عليها).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - كسر النوافذ"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأنهم وراء ارتكاب عدد (8) وقائع أخـرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.