مالي: الجيش يعلن مقتل 44 عنصرا من داعش

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن الجيش المالي مقتل 44 مسلحا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، ومصادرة كميات هامة من الأسلحة والذخيرة، وإحراق عدد من الدراجات النارية.

وأضاف الجيش المالي في بيان مقتضب صادر عنه، أن الهجوم الذي وقع أمس في منطقة "تسيت" شمالي البلاد، أسفر عن مقتل جنديين ماليين وجرح 8 آخرين.

وفي سياق منفصل، مدد مجلس الأمن الدولي حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على الأفراد والكيانات التي تعرقل تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، حتى 31 أغسطس عام 2023.

وفي القرار رقم 2649 الذي تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس المكون من 15 عضوا حتى 30 سبتمبر عام 2023 أيضا ولاية لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات، فضلا عن طلب تشجيع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مساعدة اللجنة.

وقال المجلس في القرار إن الوضع في مالي لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.

وطالب المجلس فريق الخبراء بتقديم تقرير في منتصف المدة في موعد أقصاه 28 فبراير عام 2023 وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 أغسطس عام 2023 وتحديثات دورية بينهما.