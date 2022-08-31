لصحة بشرتك.. الأفوكادو يحافظ على الجلد ويمنع جفافه

كتبت إيناس البنا

يحتوى الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية إلى جانب بعض الدهون الصحية، وكل هذه العوامل تجعل هذه الفاكهة مفضلة لدى الكثيرين، ووفقا لموقع healthline فإن الأفوكادو مفيد أيضًا لصحة الجلد.

ويمكنك استخدام الأفوكادو لصنع قناع للوجه، حيث يحتوى على فيتامين E المفيد للبشرة، اخلطى زيت جوز الهند والأفوكادو الناضج والعسل والماء، ضع العجينة على بشرتك واحتفظ بها لمدة 15 دقيقة ثم اغسل وجهك بالماء الدافئ، حيث يساعد على توفير التغذية للبشرة ويحافظ على صحة بشرتك، يمكنك أيضًا استخدام زيت الأفوكادو وهذا مفيد أيضًا للبشرة.

وفى هذا التقرير نستعرض فوائد الأفوكادو للبشرة..



الأفوكادو يساعد على منع تلف الجلد

تحمى بعض المركبات الموجودة فى الأفوكادو البشرة من أضرار أشعة الشمس، بالإضافة إلى أنها تساعد فى مكافحة التهابات الجلد، إلى جانب ذلك تساعد الفيتامينات الموجودة فيه على حماية البشرة من العوامل البيئية والإجهاد التأكسدى.

يمنع الأفوكادو الجلد من الجفاف

يحتوى الأفوكادو على البيوتين، وهو مركب يمكن أن يمنع جفاف الجلد.

يساعد الأفوكادو على تقليل انتشار الحبوب

يحتوى زيت الأفوكادو على خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد على منع ظهور البثور، علاوة على ذلك يمكن أن يساعد الزيت فى الحفاظ على رطوبة بشرتك.

يمكن أن يساعد الأفوكادو فى تهدئة البشرة

يحتوى الأفوكادو على الدهون والفيتامينات ما يساعد على تسريع إصلاح الجلد، ويمكن أن يساعد فى علاج الأمراض الجلدية المزمنة مثل الأكزيما وحب الشباب.

يساعد الأفوكادو فى تحسين مرونة الجلد

يمكن أن تساعد الدهون الموجودة فى الأفوكادو على تحسين مرونة الجلد، كما تقلل أيضًا ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.