كهرباء جنوب القاهرة: نتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن وزارة الكهرباء نجحت في التغلب علي التحديات في مجالي الإنتاج والنقل ومازال العمل مستمر للتغلب علي التحديات التي زالت موجودة بشبكات توزيع الكهرباء.

وأضاف فودة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الشركة حريصة على رضا المواطنين وحل مشاكلهم من خلال مكتب شكاوي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذى يعمل 24 ساعة يوميا، مضيفًا أنه تم التوسع في تركيب العدادات الذكية في بعض المناطق ودفع الفواتير من خلال التطبيقات التليفون المحمول، مناشدًا المشتركين بضرورة العمل علي ترشيد الاستهلاك.

وتابع فودة، أن الشركة حاليًا تقوم بتوصيل الكهرباء للمشتركين من خلال مصدرين للكهرباء، لتفادي وجود أي انقطاعات، بحيث لو حدث عطل يتم تحويل المشترك مباشرة علي المصدر الثاني دون الشعور بالعطل.