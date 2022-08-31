اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قصف أوكرانى للصوامع فى توكماك تسبب بحرق 15 ألف طن من الحبوب

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:14 ص
قصف أوكرانى للصوامع فى توكماك تسبب بحرق 15 ألف طن من الحبوب الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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قال فلاديمير روغوف عضو مجلس الإدارة المدنية العسكرية لمقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على مدينة توكماك التابعة للمقاطعة، واصابت صوامع تخزين الحبوب.

وحسب موقع روسيا اليوم، ذكر روغوف أن القصف الأوكراني، تسبب باحتراق 15 ألف طن من الحبوب التي كانت مخزنة هناك.

وأضاف روغوف "اليوم، في حوالي الساعة الثالثة فجرا، شن نظام كييف مرة أخرى هجوما صاروخيا على أهداف مدنية في توكموك. وخلال ذلك تم استهداف صوامع الحبوب، وأصيب المخزن بأضرار جسيمة، واحترق 15 ألف طن من الحبوب. ولا يوجد ضحايا أو جرحى".

وشدد روغوف، على أن الجانب الأوكراني كرر مجددا أكاذيبه وزعم بتدمير مستودع ذخيرة آخر، وهو "ليس صحيحا كالعادة".

وشدد روغوف على أن "هذا عمل إرهابي آخر ضد السكان المدنيين في مقاطعة زابوروجيه ورغبة العصابات من مدمني المخدرات والنازيين الأوكرانيين في إحداث كارثة إنسانية في الأراضي المحررة.

 


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