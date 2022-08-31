اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:22 م
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قبول 6 تظلمات والموافقة على 14 طلب تقنين ببني سويف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:58 م
قبول 6 تظلمات والموافقة على 14 طلب تقنين ببني سويف جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (107) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار حسام سلامة مفوض الدولة، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

 

وخلال الاجتماع تم قبول 6 تظلمات والموافقة على 14 طلب تقنين"جديد"، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم"إلى 3909 طلباً،في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2286عقدا موزعا (1742عقد مباني+544عقد زراعة ) ،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 

 

 


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