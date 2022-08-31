قبل COP27.. معلومات مهمة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت -مروة الغول

نشرت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف " إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى تحقيق الأهداف التالية:-

- تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

- التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

- وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

- تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع.

- تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

- تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافيًا.

- نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

- تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة.

- إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.