فوز مركزى شباب دنديل وسمسطا كأفضل مراكز شباب على مستوى بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

أعرب محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم عن تقديره لمسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة تكريمهم خلال الاحتفالية التى أقامتها وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ختام الموسم الرابع من دورى التميز على مستوى المديريات، للعام المالى 2021/2022، والتى نفذتها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة وفى حضور لفيف من قيادات الوزارة ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات على مستوى الجمهورية.

من جانبه أعرب مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب عن تقديره للمحافظ "الدكتور محمد هانى غنيم" لدعمه قطاع الشباب والرياضة، موضحاً أن دورى التميز يأتى ضمن مستهدفات وزارة الشباب والرياضة لتطوير العمل المؤسسى، وسعياً نحو خلق بيئة عمل محفزة تُساهِم فى تحقيق سياسة ورؤية الوزارة بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الفائزين بدورى التميز من العاملين بديوان عام الوزارة، ومن مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع المحافظات وعلى مستوى الإدارات المركزية ومديرى العموم والموظفين، وأفضل خدمات معاونة، وأفضل منشآت تابعة للوزارة، على مستوى ديوان عام الوزارة، وكذا تكريم أفضل مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارات الفرعية، وإدارات النشاط، وأفضل مجموعة من مراكز الشباب بالقرى والمدن بمختلف المحافظات، وأفضل المبادرات.

وعلى مستوى مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف فقد تم تكريم كل من : مصطفى إبراهيم مدير عام المديرية، عصام مصطفى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وتكريم" إدارة شباب غرب النيل بنى سويف" كأفضل إدارة فرعية بالمديرية، و" إدارة الشباب " كأفضل إدارة نشاط على مستوى المديرية بالإضافة إلى تكريم مركز شباب مدينة سمسطا "كأفضل مركز شباب مدينة"، ومركز شباب دنديل كأفضل مركز شباب على مستوى قرى بنى سويف.

شهد التكريم من محافظة بنى سويف :رحاب صلاح مدير إدارة الشباب، عماد جابر مدير إدارة شباب غرب النيل بنى سويف، محمد مجدى مدير مركز شباب مدينة سمسطا، عيد فتحى مدير مركز شباب دنديل بإدارة ناصر.



مصطفى ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم