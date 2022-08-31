فتح باب قبول الدارسين برواق الخط العربى والزخرفة بالجامع الأزهر

كتب لؤى على

أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين برواق الخط العربي، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

- لا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عامًا.

- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار قدرات، واختبار تحديد مستوى.

- مدة الداراسة ثمانية عشر شهرًا مقسمة على مرحلتين، مدة كل مرحلة تسعة أشهر.

- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار بالإضافة إلى تقديمه لمشروع ( لوحة إبداعيةفي الخط العربي ).

- يظل باب التقديم مفتوحًا لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان. -الدراسة برواق الخط العربي مجانية بالكامل.