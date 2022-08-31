اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:56 م
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فتح باب قبول الدارسين برواق الخط العربى والزخرفة بالجامع الأزهر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:43 م
فتح باب قبول الدارسين برواق الخط العربى والزخرفة بالجامع الأزهر رواق الخط العربى
كتب لؤى على

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أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين برواق الخط العربي، وذلك وفقًا للضوابط التالية:
 
- لا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عامًا.
- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار قدرات، واختبار تحديد مستوى.
- مدة الداراسة ثمانية عشر شهرًا مقسمة على مرحلتين، مدة كل مرحلة تسعة أشهر.
- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار بالإضافة إلى تقديمه لمشروع ( لوحة إبداعيةفي الخط العربي ).
- يظل باب التقديم مفتوحًا لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
-الدراسة برواق الخط العربي مجانية بالكامل.
وللالتحاق بالرواق يرجى ملء الاستمارة التالية:

 


الجامع الازهر

الازهر الشريف

رواق الخط العربى

الزخرفة



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