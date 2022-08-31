غدا.. مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء يناقش مشاكل تراخيص المنشآت والمعاشات

كتبت آية دعبس

تبدأ صباح غدا الخميس فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، ويتضمن جدول الأعمال عديد من القضايا المهمة للأطباء والوسط الطبي.

قال الدكتور محمد فريد حمدى، أمين عام نقابة الأطباء إن هذا المؤتمر ينص على انعقاده قانون نقابة الأطباء ولائحته التتفيذية وأن النقابة تستأنف تنظيمه بعد انقطاع سنوات بسبب جائحة كورونا، وأضاف: أن النقابة العامة للأطباء منظمة للمؤتمر لكن اقتراحات ورش العمل وإدارتها تقوم بها النقابات الفرعية للأطباء.

وأعلن الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر المؤتمر جدول أعمال المؤتمر الذي يضم أربعة ورش أساسية هي الإعتداءات على الأطباء أثناء تأدية عملهم وعلاقة وفيات الأطباء المتزايدة ببيئة العمل، معوقات تراخيص المنشآت الطبية في النقابة ووزارة الصحة، المعاشات والخدمات الاجتماعية للأطباء، وتنظيم الروابط العلمية والمؤتمرات والورش التعليمية.

وأضاف الدكتور مايكل يوسف أن كل ورشة عمل ستناقش العديد من البنود المتعلقة، مشيراً إلى ورشة عمل الإعتداءات على الأطباء التي ستشمل مناقشة القوانين الحالية في التعامل مع حالات التعدي على موظف عام وقرارات الجمعية العمومية للأطباء في هذا الشأن ودور النقابات الفرعية في توفير الدعم القانوني، كما تتناول ورشة العمل الأولى بيئة عمل الأطباء وعلاقة ساعات العمل المستمرة والطويلة بوفاة الأطباء إضافة إلى تناولها ميثاق الشرف للدعاية الطبية، وتناقش الورشة مقترح تعديل لائحة آداب المهنة.

من ناحيته أكد الدكتور عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، أن شكاوى الأطباء المتكررة والمتزايدة من معوقات تراخيص المنشآت الطبية والتي كانت من ضمنها شكاوى من الإجراءات داخل النقابات قامت لجنة المنشآت بتذليل الكثير منها، إلا أنه هناك شكاوى من معوقات بإدارات العلاج الحر بوزارة الصحة تعمل النقابة العامة للأطباء بالتنسيق والتواصل مع مسوؤلي وزارة الصحة لحلها، وأضاف سمير أن ورشة العمل بمؤتمر النقابات الفرعية الخاصة بتراخيص المنشآت الطبية تتناول مشكلة تداخل المحليات في إجراءات التراخيص واشتراطاتها بالترخيص في وحدة إدارية الأمر الذي لم ينص عليه قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة وكذلك تناقش اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات.

وأشار الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أن ورشة المنشآت الطبية ستناقش مقترح لائحة جديدة للجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، أعدته لجنتي المنشآت والقانونية بالنقابة العامة للأطباء ينظم إجراءات استخراج تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة وينظم هذه الإجراءات بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ويمنع التفاوت في الإجراءات والمصاريف والتي اشتكى منها الأطباء في بعض المحافظات.

وأضاف الدكتور أحمد علي أنه بعد طرح هذه اللائحة على مؤتمر النقابات الفرعية سيتم عرضها على عموم الأطباء للتوعية بها، وأضاف د. أحمد علي أن هناك كثير من التسهيلات سيتم العمل بها بداية من شهر أكتوبر القادم تسهل على الطبيب إجراءات التسجيل بالنقابة وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من إقرارها.

من ناحيتها قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن ورشة العمل الثالثة ستناقش مقترح اللائحة الجديدة لصندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات التي أعدتها اللجنة الاجتماعية، كيفية إنشاء صناديق الدعم بالنقابات الفرعية، ومشاكل المعاشات وتحديث البيانات، وكذلك مناقشة مشاكل مشروع العلاج وتحسين أداءه بالمحافظات.

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة أنه سيشارك مسؤولي اتحاد نقابات المهن الطبية في جزء من الورشة لمناقشة الحضور في المعاشات ومشروع العلاج التي يقوم عليهما اتحاد المهن الطبية.

وعن ورشة الروابط العلمية التي تنعقد صباح الجمعة قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أن الورشة ستتناول مناقشة لائحة الروابط الطبية الجديدة التي أعدتها لجنة الروابط بالنقابة العامة و كذلك مناقشة وضع خطة للتعليم الطبي المستمر لتغطية كافة التخصصات.