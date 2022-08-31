اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:22 ص
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عدم وضع الأسلاك الكهربائية فوق الأثاث.. 10 طرق للوقاية من حرائق المنازل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:00 ص
عدم وضع الأسلاك الكهربائية فوق الأثاث.. 10 طرق للوقاية من حرائق المنازل حرائق المنازل - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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نشرت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف " إحدى شركات قطاع البترول  على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " 10 طرق للوقاية من حرائق المنازل  حيث تتسبب بعض العادات والممارسات الخاطئة للعديد من الأسر في إندلاع حرائق داخل الشقق السكنية، فمن الممكن تفادي إندلاع تلك الحرائق بعدة طرق، وهى كالآتي:
 
 
1- تجنب ترك الطعام على البوتوجاز دون الانتباه إليه.
 
2- فصل التيار عند غسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
3- الصيانة الدورية للأسلاك والموصلات الكهربائية عند تلفها . 
 
4-فصل التيار الكهربي في حال الاشتباه بوجود تسرب للغاز.
 
5- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
 
6-عدم وضع الأسلاك الكهربائية  فوق الأثاث أو أسفل السجاد.
 
7- تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.
 
8- عدم شراء الأجهزة الكهربائية والموصلات رخيصة الثمن. 
 
9- الالتزام بالتعليمات الدقيقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.
 
10- التدخين في المنزل قد يكون سببًا رئيسيًا لإندلاع الحرائق.
 

الحرائق

تفادى الحرائق

طرق الوقاية من الحرائق

الأجهزة الكهربائية



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