عدم وضع الأسلاك الكهربائية فوق الأثاث.. 10 طرق للوقاية من حرائق المنازل

نشرت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف " إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " 10 طرق للوقاية من حرائق المنازل حيث تتسبب بعض العادات والممارسات الخاطئة للعديد من الأسر في إندلاع حرائق داخل الشقق السكنية، فمن الممكن تفادي إندلاع تلك الحرائق بعدة طرق، وهى كالآتي:
1- تجنب ترك الطعام على البوتوجاز دون الانتباه إليه.
2- فصل التيار عند غسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- الصيانة الدورية للأسلاك والموصلات الكهربائية عند تلفها .
4-فصل التيار الكهربي في حال الاشتباه بوجود تسرب للغاز.
5- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
6-عدم وضع الأسلاك الكهربائية فوق الأثاث أو أسفل السجاد.
7- تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.
8- عدم شراء الأجهزة الكهربائية والموصلات رخيصة الثمن.
9- الالتزام بالتعليمات الدقيقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.
10- التدخين في المنزل قد يكون سببًا رئيسيًا لإندلاع الحرائق.
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