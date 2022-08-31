عدم وضع الأسلاك الكهربائية فوق الأثاث.. 10 طرق للوقاية من حرائق المنازل

كتبت - مروة الغول

نشرت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف " إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " 10 طرق للوقاية من حرائق المنازل حيث تتسبب بعض العادات والممارسات الخاطئة للعديد من الأسر في إندلاع حرائق داخل الشقق السكنية، فمن الممكن تفادي إندلاع تلك الحرائق بعدة طرق، وهى كالآتي:

1- تجنب ترك الطعام على البوتوجاز دون الانتباه إليه.

2- فصل التيار عند غسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- الصيانة الدورية للأسلاك والموصلات الكهربائية عند تلفها .

4-فصل التيار الكهربي في حال الاشتباه بوجود تسرب للغاز.

5- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

6-عدم وضع الأسلاك الكهربائية فوق الأثاث أو أسفل السجاد.

7- تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

8- عدم شراء الأجهزة الكهربائية والموصلات رخيصة الثمن.

9- الالتزام بالتعليمات الدقيقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

10- التدخين في المنزل قد يكون سببًا رئيسيًا لإندلاع الحرائق.