طوارئ بجاكسون الأمريكية بعد نفاد مياه الشرب وحاكم الولاية يلجأ للحرس الوطنى

كتبت: نهال أبو السعود

قال تشوكوى أنتار لومومبا عمدة مدينة جاكسون فى ولاية ميسيسبى الامريكية، إن نقص الموظفين ومشاكل فى النظام، وفشل فى المعدات أدى إلى أزمة حيث فقد سكان المدينة المياه الجارية لفترة غير محددة من الوقت، مشيرا إلى ان نقص المياه يعود لقلة الصيانة على مدى العقود الماضية.

ووفقا لشبكة ايه بى سى، قال مسؤولون إن 180 ألف شخص على الأقل سيحرمون من مياه الشرب الموثوقة إلى أجل غير مسمى فى جاكسون بعد فشل المضخات فى محطة معالجة المياه الرئيسية هذا الأسبوع.

وقال حاكم ولاية ميسيسيبى، تيت ريفز، فى مؤتمر صحفى مساء الاثنين، إن محطة معالجة المياه فى كورتيس تضررت، مما أجبر المدينة على استخدام مضخات احتياطية، وأعلن حالة الطوارئ يوم الثلاثاء وقام بتنشيط الحرس الوطنى للولاية لمساعدة المسؤولين فى التعامل مع حالة الطوارئ المائية الجارية.

وقال ريفز فى المؤتمر إن الولاية تحشد موارد هائلة لحماية سكان مدينة جاكسون، وأشار إلى إن نقص المياه سيجعل من الصعب على جاكسون إنتاج ما يكفى من المياه لمكافحة الحرائق والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وحذر مسؤولون إن السكان لن يحصلوا على مياه جارية يمكن الاعتماد عليها فى عاصمة الولاية حتى يتم حل المشكلة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن ولاية ميسيسيبى لم تطلب رسميًا من الحكومة الفيدرالية المساعدة فى جلب المياه لكنها مستعدة للمساعدة "بأى طريقة ممكنة" عند تقديم هذا الطلب، وأضافت: "نحن على استعداد ونحن حريصون على تقديم المزيد من المساعدة بمجرد أن نتلقى طلبًا رسميًا من الولاية".