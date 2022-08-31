طقس الخليج.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم ، فى السطور التالية:-

السعودية :

لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

الكويت:

حار إلى مائل للحرارة و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .



الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.



