ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".. زراعة 4300 شجرة بحى الكوثر بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لحي الكوثر، بزراعة 4300 شجرة خلال 60 يوما، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " والوصول إلى المستهدف بزراعة أكثر من 3 ملايين شجرة بسوهاج، وتوفير مساحات أراضي مناسبة بكل مدينة؛ لإقامة حدائق مركزية عليها، وذلك بالتوازي مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح علي لطفي رئيس حي الكوثر، أن الوحدة المحلية تواصل أعمال زراعة الأشجار بشكل يومي، ورعاية ما تم زراعته من قبل، مشيرا إلى زراعة 650 شجرة جديدة على جانبي الشارع الرئيسي للحي ومنطقة الخدمات حتى مقابر أخميم الجديد بالحي، لافتا إلى زراعة 4300 شجرة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، منذ بداية يوليو الماضي .



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر (7)



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر



زراعة أشجار متنوعة بحى الكوثر